رغم أزمة كورونا.. الذهب ينتعش ويصل لأعلى سعر منذ 9 سنوات

2020/07/08 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوز سعر أونصة الذهب 1800 دولار، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عام 2011، إذ استفاد المعدن الأصفر من وضعه كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، التي تسبب بها فيروس كورونا.وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولارا في حوالي الساعة 08,30 بتوقيت غرينتش، في سوق لندن للسبائك، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.ويعد هذا […]

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