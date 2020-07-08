2020/07/08 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية : سنقيم دعوى قضائية لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع ديونها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 15:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية : سنقيم دعوى قضائية لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع ديونها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية : سنقيم دعوى قضائية لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع ديونها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).