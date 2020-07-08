بعد تعيينه سكرتيراً لخلية الازمة .. الربيعي: علاج كورونا بالوضوء والغرغرة

2020/07/08 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نصح سكرتير اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية موفق الربيعي،اليوم الأربعاء، بـ"التطهر والوضوء" كعلاج "فعال" لفيروس كورونا، في أول تعليق بعد تسنمه المنصب. وقال الربيعي، في تدوينة على صفحته في منصة "الفيسبوك"، "كأن الله يقول لنا عودوا الي "، العلاج الفعال لكورونا هو النظافة التامة والتطهير الكامل وبشكل مستمر". وأضاف، "فلو فرضنا أن أحد المسلمين أصيب بالفايروس الخطير وهو يتوضأ خمس مرات يوميا ماعدا الوضوء للمستحبات والغسلات الاخرى، فضلا عن النوم على وضوء، لان ائمتنا يقولون من نام على وضوء كان فراشه محرابا له، وهو التطهير الكامل الذي اوصى به ائمتنا عليهم السلام". وتابع، "عن السنة المحمدية باستنشاق المياه اي بمعدل 15 مرة يستنشق المسلم ويتغرغر بالماء في كل يوم عدا الصلوات المستحبة مايعني ان الغشاء المخاطي للانف والحنجرة يكون مبللا بالماء وحبذا أن يكون ساخنا وممكن أن يقتل الفايروس كما تدل عل ذلك الابحاث العلمية"، لافتاً إلى أن "كل ذلك يفسر قلة الاصابة بين المؤمنين وضرورة العودة إلى الله وإلى سنة نبيه وآل بيته".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الثلاثاء، تسمية موفق الربيعي سكرتيراً لها.

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