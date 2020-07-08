محافظ ذي قار لوزير الكهرباء: سنضطر لخطوات غير مسبوقة إذا استمر قطع الطاقة

2020/07/08 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

حمّل محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، الأربعاء (08 تموز 2020)، وزارة الكهرباء تردي ساعات تجهيز الطاقة ...





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