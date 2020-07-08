قائد القيادة المركزية الأمريكية عقب لقاء مع الكاظمي: الحكومة العراقية ستطلب من قواتنا البقاء

2020/07/08 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراقيين يريدون بقاء أميركا إلى جانبهم.

وخرج ماكينزي عقب اجتماعه بالكاظمي، بالقول، إن "العراق ليس لديه رغبة عاجلة لخروج القوات الأميركية، وأنا على قناعة أن العراقيين يريدون بقاءنا".

وأضاف، أن الكاظمي "يسير في حقل ألغام، أرى أنه يتوجب علينا مساعدته، ولا يزال يحاول العثور على الطريق الأنسب، ما قد يعني بأننا سنتوصل إلى حلول أقل من المثلى، وهو أمر ليس بالجديد فيما يخص العراق، لكنني أعتبر نفسي شخصاً متفائلاً عندما أنظر إلى رئيس الوزراء وإلى ما يفعله".

وفي مكالمة أجراها ماكنزي مع صحفيين إثر مغادرة العراق، عبَّر الجنرال الأميركي عن ثقته بأن الحكومة العراقية ستطلب من القوات الأميركية البقاء في البلاد، رغم مطالب سابقة بسحبها، عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في كانون الثاني الماضي، حيث تعرضت القوات الأميركية بعدها لاستهداف متكرر بالصواريخ.

ومع تأكيد واشنطن وبغداد الشهر الماضي بأن القوات الأميركية لن تسعى إلى تأسيس قواعد دائمة في العراق، إلا أن عسكريين أميركيين رفيعي المستوى أكدوا على ضرورة إبقاء شكل من الوجود الأميركي المتواصل لمحاربة التهديد المستمر من عناصر داعش.

ورفض ماكنزي التعليق على عدد القوات الأميركية التي يجب بقاؤها برأيه في العراق، قائلا إن ذلك القرار عائد للقادة المدنيين، ورغم أن ترامب تحدث مراراً عن سحب القوات من سوريا وأفغانستان، ألا أنه لم يركز على العراق بهذا الشأن.

ويتواجد في العراق حالياً أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، في الخامس من كانون الثاني الماضي، على قرار إخراج القوات الأجنبية، ما أوجب على واشنطن وبغداد إجراء حوار ستراتيجي بدأ جولته الأولى في 11 من شهر حزيران الماضي، ومن المنتظر بدء الجولة الثانية قريباً.

المصدر: واشنطن بوست

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