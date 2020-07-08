الحشد الشعبي: دفن 86 متوفياً بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/08 | 15:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، دفن 86 متوفياً جديداً بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في مدينة النجف....

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