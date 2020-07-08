2020/07/08 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح الخبير في القضايا الإقليمية ورئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية الناطقة بالعربية مصيب نعيمي يوم الاربعاء بان امريكا واسرائيل المتهمان الرئيسيان في قضية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية "ارنا" عن نعيمي قوله ان "وكالات التجسس الإسرائيلية والأميركية لا تغتال معارضيها فحسب، ولم يكن من غير المسبوق بالنسبة لها القيام بمثل هذه الأفعال الرامية الى إثارة التوترات والخلافات في المنطقة".

وأضاف ان "هذا الخبير في الشؤون الأمنية والإعلامية، ان بيان تنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى فيه هذا الإغتيال مثير للشكوك الى حد كبير، وتشير طبيعة البيان إلى أن هذا الإغتيال لا يمكن أن يكون قد تم على أيديهم، منوها الى أن هذه القضية أصبحت مصدر قلق للعراق".

وتابع نعيمي: ان "ايران أدانت هذا الحادث منذ البداية وفي بيان رسمي، وبعد ذلك انصرفت العقول إلى متهمين جدد كالولايات المتحدة ووكالات التجسس في هذا البلد والكيان الإسرائيلي، حيث لم يتخذوا حتى الآن أي موقف في هذا الصدد، وهم مشتبهون في هذا الإغتيال، حسب زعمه.

وأردف بالقول "قد وجه البعض أصابع الاتهام إلى القوات العراقية، في حين أن اغتياله لا ينفع القوات العسكرية والحشد الشعبي شيئا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير ايراني يتهم امريكا واسرائيل بإغتيال هشام الهاشمي ويشكك بتورط داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير ايراني يتهم امريكا واسرائيل بإغتيال هشام الهاشمي ويشكك بتورط داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).