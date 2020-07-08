المالكي يبحث مع وزير العمل تقديم الخدمات للشرائح الفقيرة

2020/07/08 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، تقديم الخدمات للشرائح الفقيرة.وذكر المكتب الاعلامي للمالكي، في بيان، ان “المالكي ناقش خلال استقباله وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، خطط الوزارة الرامية لتقديم الخدمات الاجتماعية للشرائح الفقيرة وذوي الإعاقة وكبار السن وكيفية توفير الخدمة اللائقة بهم”.ودعا […]

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