وزارة المالية تصرف 253 مليار من مستحقات الفلاحين

2020/07/08 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت الجمعيات الفلاحية، اليوم الاربعاء، عن اطلاق وزارة المالية جزء من مستحقات الفلاحين.وقال المكتب الاعلامي للجمعيات الفلاحية في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه، إن “وزارة المالية اطلقت 253 مليار من مستحقات الفلاحين”.وأضاف البيان أنه “سيتم البدء بتوزيعها الاسبوع القادم”.انتهى2

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