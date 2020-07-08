الإتحاد السوفييتي السابق .. و روسيا اليوم .. - عصام محمد جميل مروة

2020/07/08 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_محمد_جميل_مروة تأكد لنا بعد إنقضاء اكثر من ثلاثة عقود وازيد على تفكك القوة الخفية الكبرى التي كانت تنافس الولايات المتحدة الامريكية قد وقعت في المحظور بعد إصطدام المشروع الأحمر الذي دام وطال عمله ونضاله وربما يبدو للبعض انهُ لم يكن سوى بارقة امل في التنافس ما بين النظريات التي تسود عالمنا منذ وجود واحترام الانسان للأخر .



تلك كانت من اجل التدقيق في اخر الأخبار الواردة من موسكو بعد اعطاء الرفيق وعضو الكي جي بي فلا ......





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