2020/07/08 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. الاتصالات النيابية تطالب الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 15:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الاتصالات النيابية تطالب الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الاتصالات النيابية تطالب الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).