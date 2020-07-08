التحالف الدولي يدمر ثلاثة كهوف لداعش في قضاء طوز خرماتو

2020/07/08 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف لداعش في كركوك.

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