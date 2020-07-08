ألم يحن الوقت لصناعة ماكنة إعلامية شيوعية؟ - فرج الله عبد الحق

2020/07/08 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرج_الله_عبد_الحق هذا السؤال عذبنا نحن الشيوعيين الفلسطينيين كثيراً، لأنها الطريقة المثلى للوصول إلى جماهير شعبنا وطبقتنا العاملة، وكما شرح رفيقنا ومعلمنا لينين في كتابه ما العمل قائلاً إن الجريدة "الوسيلة الإعلامية" هي أحد أهم أسلحة الطبقة العاملة في نضالها ضد البرجوازية.ما كتبه الرفيق لينين لا ينطبق على روسيا القيصرية فقط بل على شعوب العالم بأسره، والمشكلة لا تتعلق بكل حزب لوحده بل بكل الشعوب وأحزابها الشيو ......





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