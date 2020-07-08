نائب: المحافظات الجنوبية تحتضر والكاظمي لا يسمع مناشداتنا ولا يهتم لأهلها

2020/07/08 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتوجه فورا إلى المحافظات الجنوبية والوقوف على تردي البنى التحتية فيها واحتضار ابناءها بسبب جائحة كورونا.وقال المحمداوي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس مجلس الوزراء، للاسف الشديد فهو لا يهتم لاي مناشدات يتم اطلاقها من قبل […]

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