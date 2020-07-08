التوزيع الجغرافي للإصابات الـ134 المسجلة اليوم بصلاح الدين

2020/07/08 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت محافظة صلاح الدين، بحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت دائرة صحة صلاح الدين، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 134 المسجلة اليوم بالمحافظة، كالتالي:- (م.الطوز. 82، م.سامراء 20، م.بلد 12، م.تكريت 7، م.الشرقاط 5، م.طوارئ تكريت 4، […]

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