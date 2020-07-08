محافظة عراقية تقرر اعتبار يوم غد الخميس دواماً رسمياً في جميع الدوائر

2020/07/08 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الناطق الرسمي باسم خلية الازمة : قرر محافظ نينوى نجم الجبوري وخدمة للمصلحة العامة بأن يكون يوم غد الخ...





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