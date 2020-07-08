مستلقية على مكتب ترامب.. ممثلة أمريكية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

2020/07/08 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأمريكية باريس هيلتون عن قرارها الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم.

ونشرت هيلتون، وهي وريثة محتملة لشبكة الفنادق "هيلتون"، على حسابها في "تويتر" سلسلة صور منتجة باستخدام برنامج "فوتوشوب" تظهرها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك تحت عنوان "باريس رئيسة!".

وذكرت: "بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية".

وفي تغريدة أخرى تساءلت هيلتون: "هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟".

كما نشرت هيلتون مقطع فيديو أعلنت فيه عن نيتها تعيين المغنية ريانا لمنصب نائب الرئيس لأنها "جميلة وموهوبة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، اعتقال إيفان سافرونوف، مستشار رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لشؤون السياسة المعلوماتية، بتهمة الخيانة.





ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر قولها، إن "اعتقال سافرو

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء (07 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار جنوب العاصمة طهران.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "انفجاراً داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران اسفر عن مقتل شخصين واصابة 3 آخرين&

بغداد اليوم - متابعة

في الأشهر القليلة الماضية شهدت الولايات المتحدة جائجة كورونا التي وضعت أميركا على قمة قائمة الدول في انتشار الوباء.



ثم تبع ذلك ظهور الدبابير الآسيوية العملاقة القاتلة.



ليصل الأمر إلى رصد السلطات في فلوريدا حالة مؤكدة لأم

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