2020/07/08 | 16:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات التحالف الدولي تغير على اهداف لداعش في كركوك - الصورة ارشيفية

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