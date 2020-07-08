اربيل تحذر من

2020/07/08 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل فرصت صوفي يوم الاربعاء بدخول المحافظة في مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا، فيما جدد مطالبته بضرورة التزام السكان بالتدابير والاجراءات الوقائية، حذر من عدم امكانية استقبال المصابين كافة في المستشفيات.

تتمة..

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