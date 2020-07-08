التربية تصدر توجيهات جديدة بشأن المراكز الامتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية

2020/07/08 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، تخويل مديرياتها بفتح مراكز امتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية في الاقضية التابعة لها حفاظاً على سلامة طلبتنا وحماية لهم.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أوعزت لمديريات التربية بضرورة فتح مراكز امتحانية لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها (الاحيائي ،والتطبيقي والأدبي) لإداء امتحاناتهم النهائية للدورالاول للعام الدراسي […]

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