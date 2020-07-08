نائب: المحافظات الجنوبية في حالة احتضار والكاظمي لا يهتم بأهلها

2020/07/08 | 16:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتوجه فورا إلى المحافظات الجنوبية والوقوف على تردي البنى التحتية فيها واحتضار ابناءها بسبب جائحة كورونا، منتقدا التعامل غير المهني والانتقائي من قبل الكاظمي مع المناشدات المستمرة من قبل ممثلي تلك المحافظات للالتفات لوضعها ووضع اهلها.وقال المحمداوي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "رئيس مجلس الوزراء، للاسف الشديد فهو لا يهتم لاي مناشدات يتم اطلاقها من قبل ممثلي المحافظات الجنوبية او وجهاء تلك المحافظات للنظر في وضعها المتردي خدميا وصحيا"، مبينا ان "الكاظمي مطالب فورا بالذهاب الى تلك المحافظات، وبالأخص محافظة ميسان التي تعاني من النقص الحاد في الاجهزه الطبية والكهرباء والخدمات العامة بدل الذهاب هنا وهناك دون أن يأبه إلى الكارثة التي تعصف بتلك المحافظات".واضاف المحمداوي، اننا "نستغرب جولات رئيس الوزراء إلى أماكن اكثر من مرة في وقت انه يتجاهل محافظات الجنوب والوسط دون الوقوف على وضع ابناءها ومساعدة تلك المحافظات"، متسائلا "هل ان تلك التصرفات من الكاظمي هي نوع من الاهمال ام هي متعمدة ومقصودة؟"

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