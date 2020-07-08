قتل الجنرال قاسم سليماني “غير قانوني” برأي خبيرة في الأمم المتحدة

2020/07/08 | 16:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف(أ ف ب) – خلصت خبيرة أممية متخصصة في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء إلى أن عملية قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد كانت “غير قانونية”.وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد أنها كانت “عملية قتل تعسفية” انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.[…]

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