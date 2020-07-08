مصر تعلن اعتماد أكبر موازنة في تاريخها

2020/07/08 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 2021.وتبلغ موازنة العام المالي الجديد، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 – 2020.وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة […]

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