صور.. الإمارات تكسر المألوف وتدرب الكلاب البوليسية على اكتشاف كورونا!

2020/07/08 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنهت وزارة الداخلية في الإمارات تجاربها بنجاح للاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاء الإعلان عن هذه التطور، اليوم الأربعاء، بعد دراسات علمية وميدانية بأسبقية على عدد من الدول التي لا تزال في مراحل متقدمة من دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الممارسة […]

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