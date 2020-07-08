تقرير مستقل يتهم “فيسبوك” بالتقصير في محاربة التمييز

2020/07/08 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تدقيقا مستقلا طلبت شركة “فيسبوك” إجراءه، توصل إلى أن الشركة لم تبذل الجهد الكافي لمحاربة التمييز على منصتها للتواصل الاجتماعي.ونقلت الصحيفة عن التقرير، الذي قالت إنها حصلت على نسخة منه قبل نشره، أن “العديد من أفراد مجتمع الحقوق المدنية يشعرون بخيبة أمل وإحباط وغضب بعد سنوات من […]

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