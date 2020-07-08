رئيس الوزراء الهندي يفرق بين عروسين قبل الزفاف!

2020/07/08 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تسبب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في انفصال عروسين وإلغاء حفل زفافهما، قبل أيام من موعده.وقالت وسائل إعلامية محلية، إن العريس وهو رجل أعمال من أنصار مودي، كان من المفترض الزواج من سيّدة تعمل موظفة في القطاع الحكومي الهندي، وقبل وقوع الانفصال، التقيا داخل معبد للمناقشة واتخاذ قرار بشأن ترتيبات الزفاف، حيث […]

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