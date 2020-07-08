محافظ بغداد: مساعٍ لإنشاء عيادات متنقلة وثلاثة آلاف سرير ستضاف قريبا

2020/07/08 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، عن وجود مساعٍ من متطوعين وجهات حكومية لإنشاء عيادات متنقلة، لاسيما بعد إغلاق العيادات الطبية.

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