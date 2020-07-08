الأزمة النيابية: أعضاء لجنة الصحة والسلامة غير مهنيين وقراراتهم متخبطة

2020/07/08 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصفت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، بعض أعضاء لجنة العليا للصحة والسلامة بغير المهنيين، فيما بينت أن القرارات الأخيرة اتخذت بشكل متخبط.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة تخلوا من وكلاء وزارة الصحة والاخصائيين”، لافتا إلى إن “بعض أعضاء اللجنة غير مهنيين وليس لهم اي […]

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