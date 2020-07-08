الكتابة الرقمية – هل رفعت الأقلام وجفت الصحف ؟

2020/07/08 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ ملهم الملائكة ..الكتابة الإلكترونية ليست نوعاً آخر من الكتابة، بل نافذة معرفية أخرى بعيدة تماماً عن الكتابة على جدران الكهوف والبردي والرقم الطينية والأنسجة والأقمشة وصولاً إلى الكتابة على الورق التي تعلمها الإنسان وطوّرها عبر القرون حتى ابتكر غوتنبيرغالألماني الطباعة، فأحدث ثورة في عالم الكتابة، وباتت في متناول الملايين عبر نسخ الكتب وتكثيرها.[…]

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