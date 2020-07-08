امين عام البيشمركة: وفد من بغداد سيزور الاقليم لبحث الية اعادة القوات الكردية للمناطق المتنازع عليها

2020/07/08 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد الفريق جبار الياور، الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، ان وفد...





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