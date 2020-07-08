السوداني يطرح 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ويدعو لإحالة اشخاص الى القضاء

بغداد اليوم- بغداد
اصدر النائب المستقل ووزير الصناعة السابق، محمد شياع السوداني، الاربعاء، بيانا من 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة 5 سنوات.
وقال السواني في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء اتخذ يوم أمس قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة(3)سنوات اضافيةً تعويضاً عن مدة داعش ليكون المجموع (8) سنوات فضلا على منح الشركات تراخيص للجيل الرابع في ضمن هذا القرار".
واضاف البيان أنه "لدينا على هذا القرار الملاحظات الآتية : لا يختلف اثنان على رداءة عمل الشبكات والمستوى المتدني من الخدمة التي لا ترتقي إلى ما في دول الجوار من خدمات الهواتف النقالة مع فرق كبير في أجور هذه الخدمة قياسا بدول الجوار؛ فكيف يتم تجديد هذه العقود ولماذا لم نفتح مجال المنافسة للحصول على أفضل خدمة وأرخصها".
وتابع أنه "على الرغم من أحكام المادة (15) أولا وثانياً وثالثا من قانون الموازنة 2019 لم تلتزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة بلغت (ترليون دينار) وبأحكام قضائية فضلا على تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها في عام 2007 وهو ما يشير إليه قرار مجلس الوزراء يوم أمس ".
وبين أن "طبيعة تمديد التعاقد ليس لها آلية معينة رسمها القانون أو نصت عليها التعليمات والضوابط ذات الصلة واهم مايورد بصددها هو عدم وجود اسباب مقنعة لتمديد التراخيص من دون ان يكون هناك تقييم حقيقي وموضوعي لاداء الشركات التي يؤكد الجميع ضعف خدماتها وارتفاع أجورها مقارنة بدول الجوار".
واردف أن "عدم وجود سند قانوني لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ (3) سنوات بل الاكثر من ذلك ان الهيأة اسقطت جزءاً من الحقوق المالية المترتبة على الترخيص من ذمة الشركات بسبب انخفاض ايراداتها المزعومة بسبب دخول داعش وبالتالي؛ فلا استحقاقا للشركات بهذا التعويض"، مشيرا إلى أن "عدم وجود مسوغ قانوني في ربط موضوع الجيل الرابع بموضوع تمديد العقود الذي تسعى إليه الهيأة إذ أن هذا الترخيص يجب ان يكون في ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة على وفق قانون مجلس الأ مناء وقراراته".
واوضح البيان أن "تلكؤ الهيأة وللأسف في أستثمار الوقت إذ لم يتم اعلام الجهات المختصة بقرب إنتهاء موعد تراخيص الشركات وذلك من أجل أجبار الحكومة على الموافقة على تمديد العقود"، لافتا إلى أنه "يجب عرض موضوع تمديد الرخصة والتعويض غير القانوني وترخيص الجيل الرابع أمام جهة قانونية متخصصة لها رؤية فنية واقتصادية من اجل دراسة الموضوع وابداء الرأي فيه على وفق القوانين النافذة".
ودعا إلى "احالة المتورطين الى القضاء في الهيأة والوزارة على الاهمال المتعمد لعدم تنفيذ (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (15)من قانون الموازنة وعلى هيأة النزاهة والادعاء العام ولجنة الخدمات إيقاف إجراءات التمديد ومنع الهدر والإثراء على حساب المال العام، فضلا على ذلك فقد نص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي على تقديم إصلاحات خلال (60) يوما وفي ضمنها قطاع الاتصالات الذي يمثل المورد الثاني بعد النفط وبهذا القرار تم تسليم هذا القطاع الى الشركات وفقدان العراق فرصة تنمية إيراداته غير النفطية في ظل ظروفه المالية الصعبة".
لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم
من هنا
بغداد اليوم - بغداد
طالبت لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصالات وتتحدث عن مخالفات وهدر.
وقالت اللجنة في بيان، إنه "في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد
بغداد اليوم- بغداد
هددت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (8 تموز 2020)، باللجوء إلى القضاء لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال، للعمل في العراق، إذا لم تدفع هذه الشركات الديون المترتبة عليها، وفوائدها.
وقال رئيس اللجنة ثابت العباسي في بيان له، إن
بغداد اليوم- بغداد
أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراقيين يريدون بقاء أميركا إلى جانبهم.
وخرج ماكينزي عقب اجتماعه بالكاظمي، بالقول، إن "العراق ليس لديه ر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السوداني يطرح 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ويدعو لإحالة اشخاص الى القضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السوداني يطرح 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ويدعو لإحالة اشخاص الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).