السوداني يطرح 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ويدعو لإحالة اشخاص الى القضاء

2020/07/08 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر النائب المستقل ووزير الصناعة السابق، محمد شياع السوداني، الاربعاء، بيانا من 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة 5 سنوات.

وقال السواني في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء اتخذ يوم أمس قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة(3)سنوات اضافيةً تعويضاً عن مدة داعش ليكون المجموع (8) سنوات فضلا على منح الشركات تراخيص للجيل الرابع في ضمن هذا القرار".

واضاف البيان أنه "لدينا على هذا القرار الملاحظات الآتية : لا يختلف اثنان على رداءة عمل الشبكات والمستوى المتدني من الخدمة التي لا ترتقي إلى ما في دول الجوار من خدمات الهواتف النقالة مع فرق كبير في أجور هذه الخدمة قياسا بدول الجوار؛ فكيف يتم تجديد هذه العقود ولماذا لم نفتح مجال المنافسة للحصول على أفضل خدمة وأرخصها".

وتابع أنه "على الرغم من أحكام المادة (15) أولا وثانياً وثالثا من قانون الموازنة 2019 لم تلتزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة بلغت (ترليون دينار) وبأحكام قضائية فضلا على تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها في عام 2007 وهو ما يشير إليه قرار مجلس الوزراء يوم أمس ".

وبين أن "طبيعة تمديد التعاقد ليس لها آلية معينة رسمها القانون أو نصت عليها التعليمات والضوابط ذات الصلة واهم مايورد بصددها هو عدم وجود اسباب مقنعة لتمديد التراخيص من دون ان يكون هناك تقييم حقيقي وموضوعي لاداء الشركات التي يؤكد الجميع ضعف خدماتها وارتفاع أجورها مقارنة بدول الجوار".

واردف أن "عدم وجود سند قانوني لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ (3) سنوات بل الاكثر من ذلك ان الهيأة اسقطت جزءاً من الحقوق المالية المترتبة على الترخيص من ذمة الشركات بسبب انخفاض ايراداتها المزعومة بسبب دخول داعش وبالتالي؛ فلا استحقاقا للشركات بهذا التعويض"، مشيرا إلى أن "عدم وجود مسوغ قانوني في ربط موضوع الجيل الرابع بموضوع تمديد العقود الذي تسعى إليه الهيأة إذ أن هذا الترخيص يجب ان يكون في ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة على وفق قانون مجلس الأ مناء وقراراته".

واوضح البيان أن "تلكؤ الهيأة وللأسف في أستثمار الوقت إذ لم يتم اعلام الجهات المختصة بقرب إنتهاء موعد تراخيص الشركات وذلك من أجل أجبار الحكومة على الموافقة على تمديد العقود"، لافتا إلى أنه "يجب عرض موضوع تمديد الرخصة والتعويض غير القانوني وترخيص الجيل الرابع أمام جهة قانونية متخصصة لها رؤية فنية واقتصادية من اجل دراسة الموضوع وابداء الرأي فيه على وفق القوانين النافذة".

ودعا إلى "احالة المتورطين الى القضاء في الهيأة والوزارة على الاهمال المتعمد لعدم تنفيذ (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (15)من قانون الموازنة وعلى هيأة النزاهة والادعاء العام ولجنة الخدمات إيقاف إجراءات التمديد ومنع الهدر والإثراء على حساب المال العام، فضلا على ذلك فقد نص قانون الاقتراض الداخلي والخارجي على تقديم إصلاحات خلال (60) يوما وفي ضمنها قطاع الاتصالات الذي يمثل المورد الثاني بعد النفط وبهذا القرار تم تسليم هذا القطاع الى الشركات وفقدان العراق فرصة تنمية إيراداته غير النفطية في ظل ظروفه المالية الصعبة".

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بغداد اليوم - بغداد

طالبت لجنـة الاتصـالات والاعـلام النيابية في مجلس النواب، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصالات وتتحدث عن مخالفات وهدر.

وقالت اللجنة في بيان، إنه "في الظروف الراهنة التي يعيشها البلد

بغداد اليوم- بغداد

هددت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (8 تموز 2020)، باللجوء إلى القضاء لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال، للعمل في العراق، إذا لم تدفع هذه الشركات الديون المترتبة عليها، وفوائدها.

وقال رئيس اللجنة ثابت العباسي في بيان له، إن

بغداد اليوم- بغداد

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي، عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراقيين يريدون بقاء أميركا إلى جانبهم.

وخرج ماكينزي عقب اجتماعه بالكاظمي، بالقول، إن "العراق ليس لديه ر

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