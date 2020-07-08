العراق.. انخفاض في عدد الوفيات و2741 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/08 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد....

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