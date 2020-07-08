بالتفاصيل،، التربية تعلن آلية جديدة لأمتحانات الاعدادية على الرقعة الجغرافية

2020/07/08 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: خولت وزارة التربية العراقية، اليوم الاربعاء، مديرياتها في جميع المحافظات فتح مراكز امتحانية لطلبة المرحلة الاعدادية في الاقضية التابعة لها، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.وذكر بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق”، انه “بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الوزير علي حميد مخلف مع أعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات، تم توجيه […]

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