الجيشان السوري والإيراني يوقعان اتفاقية عسكرية شاملة

2020/07/08 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]وقعت سوريا وإيران، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين البلدين، بحسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السورية.

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