كربلاء:ممثل المرجع السيستاني يوجه بتحويل عيادات طبية حديثة الى مركز طبي تخصصي نادر

2020/07/08 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين] قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحويل جزءا من مبنى مشروع العيادات الخارجية الذي يتم تنفيذه حاليا في مستشفى الشيخ احمد الوائلي في كربلاء المقدسة الى مركز خاص بامراض الدم وزراعة النخاع، وبسعة تصل الى (60) سريرا.

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