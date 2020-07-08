السوداني يطرح 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال ويدعو لإحالة أشخاص إلى القضاء

2020/07/08 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدر النائب المستقل ووزير الصناعة السابق، محمد شياع السوداني، الاربعاء، بيانا من 8 نقاط بشأن تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة 5 سنوات.وقال السواني في البيان الذي تلقته “العهد نيوز” إن “مجلس الوزراء اتخذ يوم أمس قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة(3)سنوات اضافيةً تعويضاً عن […]

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