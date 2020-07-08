2020/07/08 | 16:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.انتقدت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر بشدة الأنظمة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، داعية إلى تفكيك ما وصفته بـ”نظام القمع”.وقالت عمر خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: “طالما ظلت أنظمتنا الاقتصادية والسياسية تعطي الأولوية للربح، دون النظر إلى من الذي يربح ومن يحرم، سنديم عدم المساواة.” وأضافت أنه يمكن التوقف عند إصلاح العدالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلهان عمر تدعو لتفكيك “نظام القمع” الأمريكي وتسخر من نجل ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلهان عمر تدعو لتفكيك “نظام القمع” الأمريكي وتسخر من نجل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).