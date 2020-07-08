2020/07/08 | 17:00 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موفق الربيعي: انا صائم اعلاميا ! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 17:00.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موفق الربيعي: انا صائم اعلاميا !) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موفق الربيعي: انا صائم اعلاميا !) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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