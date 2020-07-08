إبراهيموفيتش بعد اكتساح يوفنتوس: ميلان كان سيفوز بالدوري لو لعبت الموسم بأكمله

2020/07/08 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال زلاتان إبراهيموفيتش إن ميلان كان سيتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اذا انضم للفريق في بداية الموسم وذلك عقب الفوز 4-2 على المتصدر يوفنتوس يوم الثلاثاء.ويتفاخر المهاجم السويدي، الذي عاد إلى ميلان في يناير كانون الثاني الماضي ليخوض فترة ثانية مع النادي، بنفسه دائما وسجل الهدف الذي بدأ […]

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