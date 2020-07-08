السورجي: أصبح للأتراك عشرات المقرات في شمال العراق

2020/07/08 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن الاتراك بات لهم عشرات المقرات في شمال العراق بعد توغلهم لمئات الكيلومترات داخل الأراضي العراقية.

وقال السورجي في بيان إن الحكومة التركية لم تبالي أو تستجيب لمطالب العراق بشأن ايقاف العدوان وهناك خسائر مادية وبشرية كبيرة، مبينا أن تركيا كثفت من وحشية عدوانها عقب استنكار الحكومة العراقية للانتهاكات التركية.

وأوضح السورجي أن عشرات المقرات التركية باتت تتواجد في اربيل وقرب السليمانية دون تدخل بغداد أو أربيل لهذا الخرق الخطير للسيادة العراقية.

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