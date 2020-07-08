الحشد الشعبي: دفن 86 جثة جديدة لمتوفين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/07/08 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، دفن ست وثمانين جثة جديدة لمتوفين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن اللواء الثاني بالحشد دفن المتوفين المشار إليهم سلفا بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين الذين كانوا راقدين في مستشفيات العزل الصحي.

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