رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12807) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)".
أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 258
بغداد / الكرخ 363
مدينة الطب 206
النجف الأشرف 126
السليمانية 284
أربيل 186
دهوك 25
كربلاء 125
كركوك 117
ديالى 60
واسط 144
البصرة 254
ميسان 90
بابل 43
الديوانية 126
ذي قار 113
الأنبار 26
المثنى 46
نينوى 15
صلاح الدين 134
- الشفاء: 1627 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 213
بغداد الكرخ 227
النجف 106
السليمانية 10
أربيل 65
دهوك 4
كربلاء 64
كركوك 52
ديالى 78
واسط 159
البصرة 88
ميسان 130
بابل 58
الديوانية 125
ذي قار 130
الأنبار 16
المثنى 50
نينوى 10
صلاح الدين 42
- الوفيات 94 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 9
النجف 3
السليمانية 7
أربيل 1
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
البصرة 11
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 11
الأنبار 3
المثنى 1
صلاح الدين 3
مجموع الإصابات : 67442مجموع حالات الشفاء : 37879الراقدون الكلي: 26784الراقدون في العناية المركزة: 403مجموع الوفيات: 2779". اقرأ/ي أيضًا:
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