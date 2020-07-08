رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة


رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة
2020/07/08 | 17:05 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. 

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12807) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)". 

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   258

بغداد / الكرخ     363

مدينة الطب        206

النجف الأشرف    126

السليمانية            284 

أربيل                 186

دهوك                 25                 

كربلاء             125

كركوك              117

ديالى                60

واسط                 144            

البصرة             254

ميسان              90

بابل                   43

الديوانية              126

ذي قار               113

الأنبار                26

المثنى               46

نينوى               15

صلاح الدين       134

    - الشفاء:  1627  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   213  

بغداد الكرخ     227        

النجف           106 

السليمانية       10         

أربيل           65 

دهوك          4                 

كربلاء        64 

كركوك       52   

ديالى          78 

واسط      159 

البصرة       88

ميسان          130 

بابل           58 

الديوانية       125   

ذي قار        130

الأنبار         16

المثنى          50 

نينوى          10 

صلاح الدين     42    

- الوفيات  94     حالة  وكما يلي:

بغداد الرصافة     25

بغداد الكرخ        9

النجف            3

السليمانية        7

أربيل            1                     

كربلاء          2

كركوك         7  

ديالى            1   

البصرة         11

ميسان         6

بابل           3 

الديوانية       1 

ذي قار        11 

الأنبار         3 

المثنى        1 

صلاح الدين    3  

  مجموع الإصابات :  67442مجموع حالات الشفاء : 37879الراقدون الكلي:      26784الراقدون في العناية المركزة:  403مجموع الوفيات:   2779". اقرأ/ي أيضًا: 

حصيلة وفيات عالية..

الصحة تسجل أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

استئناف التبادل التجاري مع إيران..

قرارات جديدة من لجنة الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).

واصل القراءة على الترا عراق
Sponsored Links