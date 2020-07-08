رقم قياسي في عداد كورونا: 2741 إصابة جديدة

2020/07/08 | 17:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12807) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (637227)".

أضاف البيان "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2741) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 258

بغداد / الكرخ 363

مدينة الطب 206

النجف الأشرف 126

السليمانية 284

أربيل 186

دهوك 25

كربلاء 125

كركوك 117

ديالى 60

واسط 144

البصرة 254

ميسان 90

بابل 43

الديوانية 126

ذي قار 113

الأنبار 26

المثنى 46

نينوى 15

صلاح الدين 134

- الشفاء: 1627 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 213

بغداد الكرخ 227

النجف 106

السليمانية 10

أربيل 65

دهوك 4

كربلاء 64

كركوك 52

ديالى 78

واسط 159

البصرة 88

ميسان 130

بابل 58

الديوانية 125

ذي قار 130

الأنبار 16

المثنى 50

نينوى 10

صلاح الدين 42

- الوفيات 94 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 9

النجف 3

السليمانية 7

أربيل 1

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

البصرة 11

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 11

الأنبار 3

المثنى 1

صلاح الدين 3

مجموع الإصابات : 67442مجموع حالات الشفاء : 37879الراقدون الكلي: 26784الراقدون في العناية المركزة: 403مجموع الوفيات: 2779". اقرأ/ي أيضًا:

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