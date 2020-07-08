محافظ بغداد يكشف عن مساعٍ لإنشاء عيادات متنقلة وثلاثة آلاف سرير ستضاف قريبا للمستشفيات

2020/07/08 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، عن وجود مساعٍ من متطوعين وجهات حكومية لإنشاء عيادات متنقلة، لاسيما بعد إغلاق العيادات الطبية.وقال العطا للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “هناك اجتماعا مع دوائر الصحة من أجل توفير العجلات مع وجود جهات متطوعة عملت على التبرع بالأدوية والأوكسجين”.وأضاف، أن “العجلات ستكون […]

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