بالوثيقة .. الاتصالات والاعلام النيابية تطالب الغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال

2020/07/08 | 17:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالبت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال .وقالت اللجنة في بيان صحفي :" ان تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء حقوق الدولة ".واضافت :" ان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين ، وعدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام ، مخالفة قانونية واضحة ".

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