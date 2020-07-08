النزاهة النيابية : سنقيم دعوى قضائية لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال

2020/07/08 | 17:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي،في بيان مقتصب اليوم الاربعاء ، انه سيقيم دعوى قضائية في الادعاء العام لمنع تجديد رخص شركات الهاتف النقال والزامها بدفع الديون المترتبة عليها مع فوائد تلك الديون .

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