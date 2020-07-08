احذروا.. المطهرات تصيب بالعمى!

2020/07/08 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف طبيب ان المطهرات يمكنها ان تصيب الاشخاص بالعمي في حالة واحدة.قال الدكتور أحمد المصري، رئيس قسم طب وجراحة العيون في جامعة الإسكندرية، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام، عما يتردد حول تسبب المواد المطهرة التي تحتوي على مادة الميثانول لفقد حاسة الإبصار والعمى، أمر غير صحيح بالمرة.وتابع الخبير المصري بقوله يمكن […]

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