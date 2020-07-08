2020/07/08 | 18:02 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تربية البصرة: نحتاج الى 260 الف كمامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/08 | 18:02.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة: نحتاج الى 260 الف كمامة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية البصرة: نحتاج الى 260 الف كمامة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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