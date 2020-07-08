العلم والخيال العلمي في السينما - جواد بشارة

2020/07/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة السينما بين العلم والخيال العلمي 1-2أنترستيلر نموذجاً Interstellaireتقفز إلى الذاكرة بعض العناوين الخالدة في تاريخ سينما الخيال العلمي التي تركت بصماتها ندية تتحدى الزمن.



أوديسة الفضاء 2001 التحفة السينمائية للمبدع الكبير ستانلي كوبريك سولاريس النسخة الأمريكية، سولاريس تحفة تاركوفسكي العظيمة، ملحمة حرب النجوم بأجزائها التي لم تنته بعد، وسلسلة ستار تريك المذهلة، بوابة النجوم، رحلة عبر الزم ......





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