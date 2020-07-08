الزمن مدار من مدارات البحث عن الوجودية ح2 - عباس علي العلي

2020/07/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي وعندما أطلق ديكارت مقالته المشهورة (أنا أفكر فأنا موجود) صار الفكر مضاداً للوجود وتبعاً لهذا فكلما زاد الفكر قل الوجود، وكلما زاد الوجود قل الفكر، والوجود المعين ينقسم إلى وجود الموضوع- وجود الذات- والوجود ذاته، والذات فهي الأنا المريد (أنا أريد) وعندما يبحث المرء عن ذاته ينشدها في فعل الإرادة لا في الفكر بوصفه فكراً- حالة الفكر حالة لا عملية- وهنا كان الخطأ في مقولة (ديكارت) لأن الفكر لا يمكن أن ......





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