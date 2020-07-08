إبداعات الإسلاميين في مواجهة كورونا - جلال الصباغ

2020/07/08 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ ليست هنالك سخرية واستهانة بالناس أكثر من أفعال الإسلاميين في العراق، فمع كل أزمة تواجه النظام يعمل على إظهار أقبح ما عنده- رغم أن كل ما عنده هو القبح والإجرام والتفاهة- وهذا هو واقع حالهم فهم مجموعة من العصابات والمليشيات التي تعتاش على النهب والتبعية، ولا يعنيهم شيء سوى مصالحهم ومصالح رعاتهم.آخر إبداعات سلطة الإسلاميين، هي الاستعانة بخبير الطائفية واللاعب الماهر في العمالة المزدوجة بين جم ......





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